Новые технологии перенесут на один из рубежей обороны Петрозаводска

Современные технологии помогут перенестись во времена Великой Отечественной войны на один из рубежей обороны Петрозаводска. О новом проекте рассказал председатель поисковых отрядов «Эстафета поколений» Илья Герасев.

«Проект «Высота 168,5: погружение в историю через иммерсивные технологии» был поддержан Фондом президентских грантов», - сообщил Герасев.

С помощью проекта любой посетитель мемориала «Высота 168, 5» сможет прослушать необычную аудиозапись. Дикторский текст будет совпадать со скоростью движения туриста по мемориалу, а приложение с фоновыми эффектами, такими как звуки стрельбы, бытовые шумы, голоса создадут иллюзию непосредственного участия в боевых действиях. Все это поможет усилить эмоциональный эффект от погружения в историю.

«Такая живая аудио-экскурсия, созданная при помощи высоких технологий, никогда еще не использовалась на открытых музейных площадках, поэтому, для решения этих задач предлагается спроектировать устройства (маяки и приемники), а также разработать программное обеспечение, разработать и опубликовать мобильное приложение и раздел сайта, которые смогут охватить широкий класс ситуаций и добиться совокупного эффекта погружения в историю событий времен Великой Отечественной войны», - пояснил Илья Герасев. // фото со страницы Ильи Герасева ВК