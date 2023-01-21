Жалоб много. В мэрии ответили, как будут решать дурнопахнущую проблему

В администрации карельской столицы созвали совещание по мусорной проблеме с участием представителей управляющих организаций и регоператора по обращению с ТКО.

Обсудить дурнопахнущий вопрос чиновников побудило увеличившееся в последнее время количество жалоб на несвоевременно вывезенный мусор, переполненные мусуорки, захламление отсеков для крупногабаритного мусора и территорий, прилегающих к местам складирования отходов.

Для оперативного реагирования решили усилить взаимодействие регинального оператора с управляющими организациями, передавать информацию о проблемах с мусором напрямую. Для этого создадут специальную группа из представителей организаций, рассказали в пресс-центре мэрии. Ожидается, что обслуживающие многоквартирные дома компании будут сообщать о фактах невывоза мусора, а региональный оператор - о заблокированных и нерасчищенных подъездах к контейнерным площадкам. На основании полученных сведений ООО «КЭО» планирует увеличить кратность уборки наиболее проблемных мест.

Петрозаводчане тоже могут информировать о неубранном мусоре. Для этого им предлагают звонить в управляющую компанию, ТСЖ или ТСН, на горячую линию регоператора по номеру: 8 (8142) 79-82-86 с 8:00 и до 20:00.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о мусорной проблеме, с которой столкнулись жители части Пятого поселка. // фото «Петрозаводск говорит»