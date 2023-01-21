Почему иногда мы отрицаем мир, в котором живем

Жена, отрицающая, что избивающий её муж опасен. Алкоголик, настаивающий, что не имеет никаких проблем с алкоголем. Мать, игнорирующая свидетельства о сексуальных домогательствах к ее дочери. Пожилой человек, не помышляющий об отказе от вождения машины, несмотря на явное ослабление способностей к этому…

Все это знакомые примеры отрицания в его худшем виде.

«Изоляцией» называют полное отвержение реальности и уход в мечтания - так человек реагирует на стресс. Здесь же работает защита идеализации. Истоки ее, как считается, находятся в довербальном периоде, когда младенец еще не мог отдавать себе отчет в том, что заботящиеся о нем люди обладают и хорошими, и плохими качествами… (Видео)