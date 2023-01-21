Дом-памятник разбирают в центре Петрозаводска

В центре карельской столицы напротив главпочтамта долгие годы стояло небольшое деревянное здание – «Дом Захаровых». На первом этаже когда-то располагалась туристическая фирма, а второй этаж был жилым. Недавно строение, признанное объектом культурного наследия местного значения, огородили и начали разбирать.

Дом-памятник собираются отреставрировать да так, чтобы его можно было как-то использовать. При этом «Захаровы» поменяют прописку. С улицы Свердлова строение перенесут в квартал исторической застройки.

В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии напомнили, что дом и земельный участок находятся в частных руках. Владелец на собственные деньги провел ряд экспертиз, заплатил за проектную документацию, прошел необходимые согласования. Перемещение объекта, как и его восстановление также будут вестись за счет собственника.

«Перевозка Дома Захаровых в Кварталы исторической застройки позволит не только обеспечить безусловное сохранение и эффективное использование дома-памятника, но также будет способствовать восстановлению исторической достоверности и характерного масштаба традиционной городской среды достопримечательного места»,

- оценили в управлении.

Владелец получил разрешение на перевозку дома. У организации, которая этим занимается, есть необходимый опыт.

Для справки: здание было построено в конце ХIХ века для семьи Захаровых. При строительстве, вероятно, были использованы «образцовые проекты». В состав усадьбы входили также каретник с навесом и хлев.

Дом деревянный, двухэтажный, с жилой частью, имеющей форму, близкую к кубу. С северной и восточной сторон к основному объему пристроены двухэтажные каркасные сени-тамбуры с лестницами, ведущими на второй этаж. Крыша вальмовая четырехскатная, над сенями – односкатная. Главный фасад здания лишен симметричности за счет обращенного на улицу Свердлова торцевого фасада сеней, завершающегося выразительным фигурным фронтоном. Стены здания и выступы перерубов обшиты профилированной доской. Свесы крыши подшиты простым карнизом. Наличники окон главного фасада украшены многоярусной резьбой.

Здание представляет интерес как образец жилого дома конца ХIХ века, обладающего характерными типологическими чертами рядовой застройки Петрозаводска и своеобразным архитектурным обликом. // фото «Петрозаводск говорит»