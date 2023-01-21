В Олонце откроется школа приемных родителей

В Центре помощи детям «Солнечный» в Олонце открылся набор в школу приемных родителей, сообщил детский омбудсмен Карелии.

Обучение пройдут взрослые, которые пожелали принять в свой дом ребенка, оставшегося без попечения родителей. Для взрослых проведут обучающие занятия и тренинги. Всем, кто пройдет, выдадут свидетельство. Его потребуется предъявить в органы опеки и попечительства при оформлении усыновления, опекунства (попечительства), приемной семьи.

На обучающих занятиях и тренингах взрослым помогают понять, готовы ли они к приему ребенка, рассказывают о формах устройства ребенка (усыновление, опека (попечительство), приемная семья). Слушателей знакомят с законодательством в области усыновления и опеки (попечительства); рассказывают о формах социальной поддержки, а также о тех трудностях, которые могут возникнуть в период адаптации и впоследствии. Курс поможет оценить силы, взвесить «за» и «против», чтобы принять обдуманное решение.

В группе не более 10 человек. Занятия будут проходить в Олонце на улице Урицкого, 4-а. // фото unsplash.com