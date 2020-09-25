В октябре в Кондопоге начинается хоккейный сезон

1 и 3 октября в Ледовом дворце Кондопоги стартует сезон матчей профессионального хоккея в Карелии, сообщается на сайте правительства Карелии.

Матч-открытие, который состоится 1 октября в 19:00 против команды «Тверичи-СШОР», будет посвящен памяти легендарного директора Кондопожского ЦБК и градостроителя Виталия Александровича Федермессера.

Всего в рамках сезона карельская команда проведет 34 матча (17 домашних и 17 выездных) против клубов из Санкт-Петербурга, Удмуртии, Чувашии, Вологодской, Свердловской, Тверской, Пермской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ярославской, Рязанской и Пензенской областей. По итогам первого этапа шестнадцать команд получат право участия в серии матчей по системе плей-офф.

3 октября в 13:00 «СКА-ГУОР Карелия» примет на кондопожской ледовой арене команду «Металлург» из Вологодской области, после чего отправится в первую и одну из самых дальних выездных серий, где встретится с ХК «Прогресс» (г. Глазов, Республика Удмуртия), «АК59» (г. Пермь) и «Металлург-Серов» (г. Серов, Свердловская область).

Команда «СКА-ГУОР Карелия» сформирована из числа студентов Государственного училища олимпийского резерва в Кондопоге. В этом году конкурс в образовательное учреждение по направлению хоккея составил около 10 человек на место. По итогам просмотровых сборов и экзаменов в состав команды вошли сильнейшие спортсмены из 14 регионов России, в том числе из Карелии. Благодаря подписанию соглашения с хоккейным клубом СКА и Академией СКА в новом сезоне команда, которая ранее называлась «ГУОР Карелия», выступит уже под эгидой СКА.