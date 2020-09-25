Новые весла, лодки и тренажеры закупили для сортавальских гребцов

Для воспитанников Сортавальской школы Олимпийского резерва приобрели 14 новых лодок и весла для парной и распашной гребли. Кроме того закупили 11 гребных тренажеров и оборудовали зал.

Новый инвентарь был закуплен в рамках программе «Спорт – норма жизни». Об этом на своей странице сообщил глава Карелии. По словам руководителя республики, тренировочная база обновляется и в других спортивных школах.

Современное оборудование получили баскетболисты, волейболисты и теннисисты спортивной школы №4 в Петрозаводске. Новая экипировка поступила воспитанникам петрозаводской школы олимпийского резерва №3. Улучшается материально-техническое оснащение спортивной школы Олимпийского резерва №5 и других спортшкол.

Фото: vk.com