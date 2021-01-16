В одном из районов Петрозаводска отключат электричество

На следующей неделе будет временно отключено электроснабжение в районе Зимника, сообщает городская администрация.

21 января с 10.00 до 15.00 планируется отключение электричества в районе Зимника.

Временные неудобства вызваны плановыми работами на объектах электросетевого хозяйства АО «Прионежская сетевая компания». На одном из участков энергетики будут проводить замену опор.

Фото с сайта mainfun.ru