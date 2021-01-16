16 января 2021, 11:35
В одном из районов Петрозаводска отключат электричество
Энергетики говорят, что неудобства связаны с плановыми работами на сетях
На следующей неделе будет временно отключено электроснабжение в районе Зимника, сообщает городская администрация.
21 января с 10.00 до 15.00 планируется отключение электричества в районе Зимника.
Временные неудобства вызваны плановыми работами на объектах электросетевого хозяйства АО «Прионежская сетевая компания». На одном из участков энергетики будут проводить замену опор.
Фото с сайта mainfun.ru