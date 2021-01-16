16 января 2021, 11:09
Происшествия

Сразу два жилых дома загорелись на севере Карелии

Тушение огня в деревянных строениях потребовало от пожарных серьезных усилий

Сразу в двух районах Карелии, минувшим вечером, боролись с огнем карельские огнеборцы, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

В 17:10 пожарно-спасательные подразделения Кемского района привлекались для ликвидации пожара в городе Кемь. Горел частный жилой дом № 18 на улице 2-ой Пятилетки.

Несмотря на внушительные силы, брошенные на борьбу с огнем (12 человек и 4 спецмашины) пожар удалось ликвидировать только в 20:02.

В 20:10 был получен сигнал о пожаре в Сегеже. Горел частный жилой дом по адресу ул. Привокзальная, 9А. Более часа понадобилось девяти пожарным, использовавшим две машины, для победы над огнем. В 21:20 пожар удалось ликвидировать.

Фото с сайта static.mchs.ru

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