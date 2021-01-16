16 января 2021, 11:09
Сразу два жилых дома загорелись на севере Карелии
Тушение огня в деревянных строениях потребовало от пожарных серьезных усилий
Сразу в двух районах Карелии, минувшим вечером, боролись с огнем карельские огнеборцы, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».
В 17:10 пожарно-спасательные подразделения Кемского района привлекались для ликвидации пожара в городе Кемь. Горел частный жилой дом № 18 на улице 2-ой Пятилетки.
Несмотря на внушительные силы, брошенные на борьбу с огнем (12 человек и 4 спецмашины) пожар удалось ликвидировать только в 20:02.
В 20:10 был получен сигнал о пожаре в Сегеже. Горел частный жилой дом по адресу ул. Привокзальная, 9А. Более часа понадобилось девяти пожарным, использовавшим две машины, для победы над огнем. В 21:20 пожар удалось ликвидировать.
Фото с сайта static.mchs.ru