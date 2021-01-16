16 января 2021, 10:43
Пьяный житель Санкт-Петербурга разъезжал по Сегеже ночью
В ближайшие годы житель Северной столице будет ездить только на такси и в автобусе
Фото из группы «ГИБДД г.Сегежи»
Инспекторы ДПС отстранили от управления транспортным средством 20-летнего жителя Санкт-Петербурга, сообщает паблик «ГИБДД г.Сегежи».
Освидетельствование показало, что молодой человек управлял автомобилем ВАЗ-211540, находясь в состоянии опьянения. Инцидент произошел в ночь с 14 на 15 января.
Теперь нарушителю грозит штрафа в 30 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок до двух лет.
Фото из группы «ГИБДД г.Сегежи»