10 июля 2024, 11:37
В одном из переулков Петрозаводска стало светлее
Модернизацию уличного освещения выполнили на подходе к лицею
Завершилась модернизация уличного освещения в Широком переулке Петрозаводска. Ее провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.
Подрядчик установил десять оцинкованных опор, десять кронштейнов, десять светодиодных светильников, смонтировал 521 метр воздушной линии.
Путь к Университетскому лицею теперь стал комфортнее и безопаснее.
Напомним, в текущем году модернизируют уличное освещение на 14 объектах в Петрозаводске, вот их список:
// фото: администрация Петрозаводска