В одном из переулков Петрозаводска стало светлее

Завершилась модернизация уличного освещения в Широком переулке Петрозаводска. Ее провели в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик установил десять оцинкованных опор, десять кронштейнов, десять светодиодных светильников, смонтировал 521 метр воздушной линии.

Путь к Университетскому лицею теперь стал комфортнее и безопаснее.

Напомним, в текущем году модернизируют уличное освещение на 14 объектах в Петрозаводске, вот их список:

// фото: администрация Петрозаводска