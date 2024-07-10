10 июля 2024, 10:39
Новый детский сад построят в центре Петрозаводска
Строительство детсада на 150 мест начнется на следующей неделе
Новый детский садик появится в центре Петрозаводска. Его построят в ЖК «Александровский», сообщили в правительстве Карелии.
Согласно проекту, детский сад рассчитан на 150 мест, его построит компания КСМ. Работы начнутся уже на следующей неделе, а завершиться должны в 2025 году.
Строительство будут вести на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Согласно документации к аукциону на строительство садика, стоимость работ составляет 443,3 миллиона рублей. // фото: правительство Карелии