Новый детский сад построят в центре Петрозаводска

Новый детский садик появится в центре Петрозаводска. Его построят в ЖК «Александровский», сообщили в правительстве Карелии.

Согласно проекту, детский сад рассчитан на 150 мест, его построит компания КСМ. Работы начнутся уже на следующей неделе, а завершиться должны в 2025 году.

Строительство будут вести на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Согласно документации к аукциону на строительство садика, стоимость работ составляет 443,3 миллиона рублей. // фото: правительство Карелии