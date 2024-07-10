Прокуратура потребовала запретить рубить шелтозерский бор

Лесное и земельное законодательство было нарушено при передаче в собственность земельного участка в селе Шелтозеро под строительство турбазы. К такому выводу пришла природоохранная прокуратура Карелии.

Надзорное ведомство ознакомилось с публикациями в интернете по этой проблеме и провело проверку. Оказалось, что больше 90 процентов разделенного на три части участка занимают земли лесного фонда.

Они могут находиться исключительно в федеральной собственности. Однако в нарушение закона участок передали в собственность третьим лицам.

Прокурор направил в суд исковое заявление и потребовал признать отсутствующими права на первоначальный и вновь образованные земельные участки, а также ничтожными все сделки, предметом которых являются спорные территории.

По ходатайству прокурора суд принял обеспечительные меры, в том числе запретил собственникам участков и третьим лицам осуществлять любую хозяйственную деятельность на их территории, включая производство работ по рубке лесных и иных насаждений.

Напомним, местные жители давно протестуют против строительства турбазы на Шелтозере и пытаются защитить от вырубки сосновый бор. // фото: прокуратура Карелии