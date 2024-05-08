"Вепсские войны": в Шелтозере столкнулись интересы бизнеса и местных

В селе Шелтозеро Прионежского района состоялась встреча местных жителей и предпринимателя Вячеслава Горбачева, который планирует построить турбазу на берегу Онежского озера, рядом с населенным пунктом. Местные жители активно протестуют, и инициативная группа обратилась за помощью к депутату Петросовета Ольге Тужиковой. В результате этого обращения было решено устроить собрание, на котором присутствовали жители села, представители Министерства национальной и региональной политики Карелии, замминистра экономического развития, глава поселения, представители Управления по охране объектов культурного наследия республики, депутат Законодательного собрания Инна Болучевская, сама Ольга Тужикова, а также собственник участка Вячеслав Горбачев со своим юристом Андреем Тумаковым.



Предприниматель прибыл на встречу с опозданием, и сразу вступил в активную полемику с жителями. Он всеми силами старался убедить своих "земляков", что строительство турбазы - в их же интересах, обещая 90 рабочих мест, а также приток налогов и улучшение экономической ситуации в населенном пункте. Свой приход на это собрание он представил как "жест доброй воли" по отношению к гражданам. По поводу одного из главных вопросов - сноса зеленых насаждений - Вячеслав Горбачев заявил, что, обладая правом собственности на этот участок, он не обязан перед вырубкой производить какие-либо экспертизы.



Законность оформления и выделения под строительство турбазы именно этого участка также вызывает вопросы. Особенно в свете того, что с определением ответственных за это решение возникли серьезные трудности, так как архивы администрации Шелтозера того периода таинственным образом были утрачены. Представители Управления по охране объектов культурного наследия на этой встрече заявили, что перед целевым освоением этой земли необходима дополнительная экспертиза. Это вызвало закономерный вопрос к министерству экономического развития: как они одобрили проект, заявка на который оказалась неполной?



По мнению депутата Ольги Тужиковой, диалог все-таки состоялся. Она, как и юрист Горбачева Андрей Тумаков, не исключают возможности полюбовного решения. Но жители Шелтозера высказались категорично: никакая турбаза у них под боком им не нужна, несмотря на обещанные предпринимателем 90 рабочих мест. Для них важно, чтобы их традиционное место отдыха оставалось нетронутым. (Видео)