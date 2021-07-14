В Норвегии приняли закон против «давления красотой»

В Норвегии приняли закон, который требует от популярных блогеров указывать, что их фотографии откорректированы фоторедакторами или фильтрами. Инициатива должна помочь молодым людям избежать низкой самооценки из-за чересчур красивых фотографий их кумиров. Закон касается фотографий в Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok или Twitter. Об этом рассказал канал РЕН ТВ.

«Нереалистичные стандарты красоты присутствуют на рабочем месте, в общественном пространстве, дома, в СМИ. Они присутствует всегда, часто незаметно, и с ними трудно бороться. Требование маркировать отретушированную или иным образом обработанную рекламу — одна из мер против давления стандартов красоты»,

— говорится в пояснительной записке к закону.

Норвежское министерство по делам детей и семьи при принятии закона использовало данные исследований, которые говорят о том, что высокие стандарты красоты среди блогеров способствуют развитию низкой самооценки у подростков. Инициатива должна уменьшить так называемый kroppspress — «давление стандартов красоты». Пока что непонятно, когда инициатива вступит в силу, закон должен подписать король Норвегии. За нарушение правил блогерам будет грозить штраф, а за повторный проступок — даже лишение свободы. // Фото: krasunia.ru