Эксперт назвал сроки начала вакцинации подростков
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург обозначил сроки начала вакцинации подростков от коронавирусной инфекции. По его словам, она должна стартовать до 20 сентября, сообщает РИА Новости.
Напомним, 5 июля начались исследования вакцины «Спутник V» для подростков 12−17 лет. Участия в нем принимают 100 детей. Медики сообщают, что 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток.
«У двух детей была температура 37. Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы»,
— сказал Гинцбург.
Также он отметил, что вакцинацию хотят начать к 20 сентября, так как «в последнее время увеличилось число подростков с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания». // Фото: medaboutme.ru