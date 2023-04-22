В небе над Крымом сработали системы ПВО

В небе над Крымом сработала система противовоздушной обороны (ПВО), передают "Известия". Агентство ссылается на главу республики Сергея Аксенова, который о сработавшей системе ПВО сообщил сегодня, 22 апреля.

«В небе над Крымом отработали силы ПВО. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — написал Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Повреждений и пострадавших, по его информации, нет. // Фото: Известия/Александр Полегенько.