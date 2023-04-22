Детскую площадку в Петрозаводске разнесли вандалы

Детская площадка, которая находится по адресу ул. Нойбранденбургская 14А, продержалась чуть больше пяти лет. Это был подарок правительства Москвы Петрозаводску. Сейчас игровой городок представляет жалкое зрелище, о чем в социальных сетях сообщают горожане.

Качели сломаны, развивающие кубики почти уничтожены, игровые панели испорчены.

В 2017 году Москва подарила Петрозаводску 20 детских площадок, они предназначались для детей всех возрастов. На всех объектах установили удобное резиновое покрытие, которое оберегает детей от травм. Это были современные игровые и оздоровительные комплексы для детей и подростков.

Новые площадки появились во дворах по ул. Бесовецкой, д. 15, ул. Краснофлотской, д. 7, ул. Нойбранденбургской, д. 14 и 14А, пер. Ругозерский, д. 11, ул. С. Ковалевской, д. 7 и 9, ул. Дружбы, д. 15 и 15А, 17, в Зарецком парке, сквере 70-летия Победы на пересечении пр. Александра Невского и ул. Калинина, возле Университетского лицея, Гимназии № 17, на Аллее 300-летия Петрозаводска, в парке Ямка, у средних общеобразовательных школ № 14 и №20, в Приозерном парке и парке Неглинский берег, на бульваре Интернационалистов, д. 6/1, ул. Судостроительной, д. 12Б, 8А, ул. Ровио, д. 19, ул. Лыжной, д. 30, ул. Пограничной, д. 6.

Трудно сказать, в каком состоянии все остальные игровые комплексы, но на детской площадке на Нойбранденбургской уже не осталось ничего целого. // Фото: паблик "Подслушано в ПТЗ".

