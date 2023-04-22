22 апреля 2023, 11:21
Общество

Детскую площадку в Петрозаводске разнесли вандалы

От детской площадки на улице Нойбранденбургской в Петрозаводске почти ничего не осталось

Детская площадка, которая находится по адресу ул. Нойбранденбургская 14А, продержалась чуть больше пяти лет. Это был подарок правительства Москвы Петрозаводску. Сейчас игровой городок представляет жалкое зрелище, о чем в социальных сетях сообщают горожане. 

Качели сломаны, развивающие кубики почти уничтожены, игровые панели испорчены.

 

 

В 2017 году Москва подарила Петрозаводску 20 детских площадок, они предназначались для детей всех возрастов. На всех объектах установили удобное резиновое покрытие, которое оберегает детей от травм. Это были современные игровые и оздоровительные комплексы для детей и подростков.

Новые площадки появились во дворах по ул. Бесовецкой, д. 15, ул. Краснофлотской, д. 7, ул. Нойбранденбургской, д. 14 и 14А, пер. Ругозерский, д. 11, ул. С. Ковалевской, д. 7 и 9, ул. Дружбы, д. 15 и 15А, 17, в Зарецком парке, сквере 70-летия Победы на пересечении пр. Александра Невского и ул. Калинина, возле Университетского лицея, Гимназии № 17, на Аллее 300-летия Петрозаводска, в парке Ямка, у средних общеобразовательных школ № 14 и №20, в Приозерном парке и парке Неглинский берег, на бульваре Интернационалистов, д. 6/1, ул. Судостроительной, д. 12Б, 8А, ул. Ровио, д. 19, ул. Лыжной, д. 30, ул. Пограничной, д. 6.

Трудно сказать, в каком состоянии все остальные игровые комплексы, но на детской площадке на Нойбранденбургской уже не осталось ничего целого. // Фото: паблик "Подслушано в ПТЗ". 
 

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новости петрозаводска
городская среда
вандалы
детская площадка
городское имущество