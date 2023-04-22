Суд избрал меры пресечения для братьев Кадашевых

Суд избрал меры пресечения братьям Кадашевым, которых обвиняют в хулиганстве, сообщил Следственный комитет Карелии. Задержания прошли 20 апреля.

По данным следствия, в августе 2022 года один из обвиняемых 29-летний мужчина, находясь в общественном месте в помещении ресторана, расположенного в городе Петрозаводске, грубо нарушая общественный порядок, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений подошел к одному из посетителей ресторана и причинил телесные повреждения. Кроме того, в декабре 2022 года двое обвиняемых 31 и 32 лет, действуя в составе группы лиц, в помещении медицинского учреждения в городе Петрозаводске избили медицинского работника. Потерпевший получил множество ударов.

20 апреля 2023 года следователями следственного отдела по городу Петрозаводск СУ СК России по Республике Карелия с участием оперативных служб УФСБ России по Республике Карелия, МВД по Республике Карелия и Росгвардии обвиняемые задержаны, по месту их проживания проведены обыски. Сегодня по ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избраны меры пресечения.

Сейчас продолжаются следственные действия, обвиняемых проверят на причастность к другим эпизодам правонарушений. Ход расследования поставлен на контроль в Следственном комитете России.

Как сообщает издание Karelia.news, Джаваншира Кадашева арестовали на два месяца, его младшего брата Джахангира отправили под домашний арест. // Фото: Следственный комитет Карелии.