22 апреля 2023, 10:27
Общество

Общегородской субботник состоится сегодня в Петрозаводске

На общегородском субботнике в столице Карелии организаторы обещают чай и музыку

Сегодня, 22 апреля в Зарецком парке пройдет общегородской субботник, сообщает администрация Петрозаводска. Уборка начнется в 11:00, к ней могут присоединиться все желающие. 

Участие в субботнике также примут представители общественных организаций и мэрии города. Будут работать волонтеры, которые расскажут петрозаводчанам о голосовании по выбору объектов для благоустройства. Обещают чаепитие и музыкальное сопровождение. 

Большая уборка пройдет также в ряде общественных пространств, благоустроенных в рамках «Комфортной городской среды».

Добровольцев ждут у дома Богдановых, в парке Ямка, Губернаторском саду, в районе парка Петровский родник, в Голиковском и Зарецком парках. // Фото: администрация Петрозаводска. 

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