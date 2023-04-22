Общегородской субботник состоится сегодня в Петрозаводске

Сегодня, 22 апреля в Зарецком парке пройдет общегородской субботник, сообщает администрация Петрозаводска. Уборка начнется в 11:00, к ней могут присоединиться все желающие.

Участие в субботнике также примут представители общественных организаций и мэрии города. Будут работать волонтеры, которые расскажут петрозаводчанам о голосовании по выбору объектов для благоустройства. Обещают чаепитие и музыкальное сопровождение.

Большая уборка пройдет также в ряде общественных пространств, благоустроенных в рамках «Комфортной городской среды».



Добровольцев ждут у дома Богдановых, в парке Ямка, Губернаторском саду, в районе парка Петровский родник, в Голиковском и Зарецком парках. // Фото: администрация Петрозаводска.