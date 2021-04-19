В Национальном музее Карелии открывается новая выставка о животных

20 апреля в 15:00 в Национальном музее Карелии открывается экспозиция пространство «Удивительный мир животных», сообщает сайт учреждения.

На выставке можно будет познакомиться с интересными фактами из жизни млекопитающих и птиц Карелии, рассмотреть экспонаты музея, красочные иллюстрации, видеофрагменты о некоторых удивительных способах движения животных, поиграть в интерактивные игры «Найди животное по следу», «Подбери птице клюв», ответить на вопросы викторины.

Для юных посетителей разработаны новые интересные занятия: «Жизнь животных в движении», «Лесные профессии дятлов», «Кошки в перьях», «Северные попугаи», «Дикие и домашние».

Новое выставочное пространство будет интересно воспитанникам детских садов, школьникам и всем, кому любопытен удивительный животный мир Карелии.

Фото с сайта parentbook.ru