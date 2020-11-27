В МВД рассказали, как будут выглядеть электронные паспорта

В МВД России представили новые паспорта с электронным носителем, которые планируется внедрить в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Такие паспорта будут выполнены в виде пластиковой карты. Содержащийся в них электронный носитель будет хранить информацию, которая сейчас вносится в бумажные паспорта.

При потере такого паспорта его можно будет быстро заблокировать.

Предполагается, что электронный документ, как и дополняющее его мобильное приложение, «станет ключом к государственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан квалифицированной электронной подписью».

Пилотный проект по запуску электронных паспортов планируется начать в Москве в декабре 2021 года. Фото РИА Новости