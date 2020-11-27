Определена дата большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция Владимира Путина пройдет в этом году 17 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кремль.

Мероприятие состоится в формате видеоконференции. Путин будет находиться в своей резиденции в Ново-Огареве, а журналисты разместятся в зале Центра международной торговли.

Из-за сложной ситуации с распространением коронавируса количество участников пресс-конференции будет серьезно ограничено. Аккредитация для журналистов стартует 29 ноября. Фото riapo.ru