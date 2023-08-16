В Мурманске задержаны посол и генконсул Польши в России

В Мурманске свидетели зафиксировали нарушения правил дорожного движения со стороны двух автомобилей: одним из водителей был Кшиштоф Краевский, посол Республики Польша в России, а вторым – генеральный консул Польши в Санкт-Петербурге, Гжегож Слюбовски. Об этом пишет «СеверПост.Ru».

Водители транспортных средств опасно маневрировали, не уступали дорогу пешеходам и осуществляли развороты без соблюдения требований ПДД. Их уже задержали

По данным источника, лихачи прибыли в Мурманск, чтобы отдохнуть. //фото: «Петрозаводск говорит»/