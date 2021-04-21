В Минтруде рассказали, как россиянам получить выплаты на детей

Глава Минтруда РФ Антон Котяков рассказал, как россияне смогут получить новые выплаты на детей, объявленные президентом во время послания к Федеральному собранию. Слова чиновника приводит РИА Новости.

Владимир Путин, в частности, анонсировал введение с июля выплаты в размере 5650 рублей в месяц на детей от 8 до 16 лет, растущих в неполных семьях. Котяков отметил, что для получения этих денег родителю нужно будет просто подать заявление, а остальную работу сделает за него государство. Заявление может быть подано в письменном виде в отделении МФЦ, ПФР или органов соцзащиты, а также онлайн.

Президент также поручил оплачивать больничные по уходу за ребенком до семи лет в полном объеме, а беременным женщинам, которые оказались в сложной материальной ситуации, будут выплачивать по 6350 рублей в месяц. Также в августе семьи с детьми школьного возраста смогут получить единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей. Фото shadrinsk-city.ru