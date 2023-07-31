В Медвежьегорском суде рассматривают дело о выпуске собак на улицу

26 июля судья М.Л. Свинкина Медвежьегорского горсуда начала рассмотрение дела по иску И.В. Поворозник к районной администрации. Подведомственный властям приют для животных собрался выпустить на улицу 11 бездомных собак. Ирина Поворозник считает, что в результате будет нарушено ее, а также всех жителей Медвежьегорска право на благоприятную окружающую среду.

«Выпущенные в городскую среду собаки станут бродячими: они в условиях свободного обитания формируют стаи, истребляют гуляющих домашних собак и кошек. Также они могут истреблять и диких животных, в том числе редких и исчезающих видов. Кроме того, находясь в жестких условиях городской среды, особенно в период размножения, собаки становятся агрессивными по отношению к человеку, причиняют вред его здоровью и имуществу.

Свободно обитающие бездомные собаки - потенциальные разносчики опасных инфекций, в том числе бешенства, туберкулеза, эхинококка, токсоплазмоза и других. В приютах при отлове вакцинируют не от всех, а только от нескольких видов заболеваний», - говорится в исковом заявлении.

Подробности этого судебного дела читайте в нашем материале. // Фото: freepik.com.