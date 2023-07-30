В Медвежьегорске судят людей и собак

Текст: Елена Малишевская

26 июля судья М.Л. Свинкина Медвежьегорского горсуда начала рассмотрение дела по иску И.В. Поворозник к районной администрации. Подведомственный властям приют для животных собрался выпустить на улицу 11 бездомных собак. Ирина Поворозник считает, что в результате будет нарушено ее, а также всех жителей Медвежьегорска, право на благоприятную окружающую среду.

«Выпущенные в городскую среду собаки станут бродячими: они в условиях свободного обитания формируют стаи, истребляют гуляющих домашних собак и кошек. Также они могут истреблять и диких животных, в том числе редких и исчезающих видов. Кроме того, находясь в жестких условиях городской среды, особенно в период размножения, собаки становятся агрессивными по отношению к человеку, причиняют вред его здоровью и имуществу.

«Свободно обитающие бездомные собаки - потенциальные разносчики опасных инфекций, в том числе бешенства, туберкулеза, эхинококка, токсоплазмоза и других. В приютах при отлове вакцинируют не от всех, а только от нескольких видов заболеваний»,

- говорится в исковом заявлении.

Ирина Поворозник хорошо знает, о чем пишет в иске. Она – одна из основательниц приюта «Право на жизнь». До 2021 года этот приют работал по муниципальному контракту: государство выделяет деньги, администрация либо своими силами, либо через контрактную систему закупок определяет исполнителя. Общественная организация «Право на жизнь» была исполнителем несколько лет. Затем в России увеличили бюджет на мероприятия по обращению с собаками, и администрация Медгоры на 2022 год уже контракт не продлила, а забрала эту деятельность себе. Приют «Право на жизнь» переехал на другой участок, теперь там свои собаки, а в «Медвежьегорском муниципальном приюте» - свои. В апреле государственный приют решил избавиться от 11 собак – просто выпустить их на волю. Глава районной администрации Максим Антипов написал письмо руководителю приюта «Право на жизнь» Оксане Деревенко, общий смысл которого таков: или забирайте собак, или мы их выпустим.

Исковое заявление в Медвежьегорский городской суд судья Свинкина сначала отклонила. Только после жалобы в Верховный суд Карелии иск был принят, поэтому заседание 26 июля началось с рассмотрения заявления об отводе судьи: истец И. Поворозник усомнилась в ее объективности и беспристрастности. Судья Свинкина рассмотрела заявление и решила, что судья Свинкина может вести это дело.

Дальше было хуже: практически все ходатайства со стороны истца Поворозник и адвоката Тужиковой отклонялись. В частности, привлечь к рассмотрению дела специалистов. Тех самых членов комиссии, которые осматривали собак, а среди них были представитель минсельхоза, ветеринар, известных зоозащитник Рыбалко, и, как выяснилось, они были против выпуска животных в свободную среду обитания.

Только нечеловеческими усилиями, по словам адвоката Ольги Тужиковой, удалось приобщить к делу «индивидуальные карточки учета животного без владельца». В них у всех 11 собак стоит запись «агрессия отсутствует», однако нет заключения по результатам освидетельствования. Более того, выяснилось, что осмотр животных проводил человек с фельдшерским образованием, даже не ветеринар, а ведь для психологической оценки собаки нужно иметь определенную специализацию.

Куда именно медвежьегорская администрация собиралась выпустить бездомных собак? Чиновники и сами не знают. По федеральному закону, после проведения стерилизации, чипирования, вакцинации, других мероприятий, это можно сделать только в месте отлова. Причем, это место должно быть зафиксировано на видео. Таких документов у муниципального приюта нет. Администрация района написала письмо в министерство сельского хозяйства Карелии, спросила: куда выпускать? Минсельхоз ответил:

«В случае если по каким-либо причинам отсутствует информация о точном месте отлова, местом прежнего обитания животного можно считать территорию муниципального района, где был осуществлен отлов».

То есть, по сути, в министерстве сказали – да хоть в лес выпустите, нам все равно. И Лабинов, еще тогда будучи министром, такой ответ подписал. Только после того, как истец Ирина Поворозник написала в министерство сельского хозяйства России, и там ответили, что карельский минсельхоз занимается самочинством, в местном министерстве «откатили назад»: это, дескать, было наше «частное мнение».

Кстати, муниципальный медвежьегорский приют уже не первый раз выпускает животных «на волю». Восемь собак в декабре 2022 года были выброшены на 20-тиградусный мороз.

«Три бегали по дороге, создавали аварийную ситуацию для водителей, могли погибнуть под колесами. А как неделю девочки ездили, искали, нашли их голодных, замерзших, испуганных. Забрали к себе в приют. Администрация Медвежьегорского района цинично заявила тогда, что выпустили собак для поиска новой интересной жизни»,

- вспоминают жители Медвежьегорска.

Что дальше? Рассмотрение дела продолжится в суде в понедельник 31 июля. Истец и адвокат намерены увеличить исковые требования. За оставшиеся до заседания дни они надеются получить ответ от Ветеринарной ассоциации России: можно ли по данным «индивидуальных карточек животных» Медвежьегорского приюта выпускать бездомных собак в окружающую среду?

Мы будем следить за ходом заседания, и обязательно расскажем нашим читателям, чем закончится «дело про людей и собак». // Фото: freepik.com.