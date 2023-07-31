Красивая ящерица в Карелии позировала на камеру

Жителю карельской деревни попало в кадр симпатичное пресмыкающееся.

«Ошибочно называл змея-медянка», а интернет говорит, что это ящерица - ломкая веретеница. Позировала спокойно и с удовольствием»,

- рассказал Андрей Агафонов из Савинова.

Считается, что тот и другой вид пресмыкающихся особого вреда человеку причинить не могут. Медянка и ломкая веретеница не ядовиты.