31 июля 2023, 06:45
Общество

Красивая ящерица в Карелии позировала на камеру

Пресмыкающееся участвовало в фотосессии спокойно и с удовольствием

Жителю карельской деревни попало в кадр симпатичное пресмыкающееся.

«Ошибочно называл змея-медянка», а интернет говорит, что это ящерица - ломкая веретеница.  Позировала спокойно и с удовольствием»,

- рассказал Андрей Агафонов из Савинова.

Считается, что тот и другой вид пресмыкающихся особого вреда человеку причинить не могут. Медянка и ломкая веретеница не ядовиты. 

 

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Карелия
савиново
змея
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пресмыкающееся
фотосессия