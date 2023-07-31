31 июля 2023, 06:45
Красивая ящерица в Карелии позировала на камеру
Пресмыкающееся участвовало в фотосессии спокойно и с удовольствием
Жителю карельской деревни попало в кадр симпатичное пресмыкающееся.
«Ошибочно называл змея-медянка», а интернет говорит, что это ящерица - ломкая веретеница. Позировала спокойно и с удовольствием»,
- рассказал Андрей Агафонов из Савинова.
Считается, что тот и другой вид пресмыкающихся особого вреда человеку причинить не могут. Медянка и ломкая веретеница не ядовиты.