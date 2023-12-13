В Медвежьегорском районе отремонтировали около 50 км автодорог

В этом году сдали в эксплуатацию последний участок, протяженностью 25 км. В целом, за период с 2021 года почти полностью отремонтировали 140 километровый сухопутный маршрут, в том числе построили дорогу от Великой Губы до Оятевщины. Приведение в нормативное состояние позволяет обеспечить круглогодичную транспортную доступность музея-заповедника «Кижи» для туристов.

Это поспособствует строительству гостиничных комплексов, кемпингов и кафе по пути следования, стоянок, а также заправочных станций для автомобилей и катеров на территории Заонежья. В соответствии с Концепцией развития Государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижи» на 2017-2027 годы, планируется увеличить количество посетителей с 230 тыс. до 300 тыс. человек в год.

Автомобильная дорога «Медвежьегорск – Толвуя – Великая Губа» протяженностью 107,4 км не только входит в маршрут движения к объекту культурного наследия народов России и ЮНЕСКО, но и обеспечивает качественную транспортную доступность с районным центром для местных жителей. На севере она примыкает к автодороге федерального значения А-119 «Вологда – Медвежьегорск», а на юге к построенной ранее автодороге «Великая Губа – Оятевщина».

Помимо автодороги, ведущей к музею-заповеднику, в этом году отремонтированы и другие объекты. Среди них – участки дорог «Зажогинская – Кузаранда – Вицино», «Плавник – Кажма – Терехово», дорога «Плавник – Кефтеницы», подъезд к станции Пергуба, а также 12-метровый мост через реку Немина на 22 км автодороги «Лобское – Огорелыши».

//Фото: gov.karelia.ru