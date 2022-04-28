В Медвежьегорске прокуратура проводит проверку

Карельская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с Балтийско-Арктическим межрегиональным управлением Росприроднадзора проводит проверку информации, размещенной в Интернете, о загрязнении Онежского озера в районе Медвежьегорска.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, ранее вопросы соблюдения законодательства уже являлись предметом прокурорской проверки. Однако местная администрация бездействовала. Тогда суд обязал власти построить очистные сооружения, чтобы исключить попадание неочищенных сточных вод в озеро.

Правда, исполнение данного решения было отсрочено до конца текущего года. За это время ответственным лицам необходимо провести работы по проектированию объекта, на что в бюджете республики предусмотрено 12,5 млн руб. А в рамках настоящей проверки надзорным ведомством будет дана оценка принимаемых мер в целях исполнения судебного акта. Фото: pixabay.