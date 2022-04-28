Буйного пьяного мужчину задержали на улице в Карелии

За сутки сотрудники Росгвардии задержали в Карелии трех нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Костомукше во время патрулирования росгвардейцы заметили на улице подозрительного мужчину. Шаткая походка, невнятная речь и резкий запах алкоголя говорили о том, что он находится в состоянии сильного опьянения. На требование стражей порядка пройти в служебный автомобиль 41-летний горожанин отреагировал агрессивно - начал махать руками и ногами. В итоге дебошира передали полиции.

А в Петрозаводске были задержаны 39-летняя женщина и 36-летний мужчина, которые пытались вынести из магазинов различные товары. Они также были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства. Фото: pixabay.com/Fleimax