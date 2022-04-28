Полицейскими установлены обстоятельства убийства собаки

В микрорайоне Голиковка Петрозаводска 24 апреля был обнаружен труп собаки. По камерам видеонаблюдения смогли установить, что ее вел на поводке молодой человек. В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили личность причастного к происшествию, сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

Им оказался 28-летний петрозаводчанин, которого уже допросили сотрудники полиции. В настоящее время он находится в медицинском учреждении, сообщили в ведомстве. Дознание продолжается.

Ранее «Петрозаводск говорит» сообщал об инциденте. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». К слову, законом предусмотрены санкции - от штрафа в размере 80 тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. Фото: скриншот с видео