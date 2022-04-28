Полиция гналась за автомобилем по центру Петрозаводска

В ночь на 27 апреля на улице Вольной в Петрозаводске водитель легкового автомобиля не подчинился требованию сотрудников ГИБДД и начал уходить от преследования. Началась погоня, видео которой публикует пресс-служба ведомства.

На кадрах видно, как автомобиль движется по центральным улицам карельской столицы, неоднократно нарушая Правила дорожного движения. Стражи порядка несколько раз по громкой связи требовали остановиться, но автомобилист упорно продолжал движение.

В итоге автомобиль был заблокирован на улице Шотмана. Водитель попытался сбежать, но был пойман. Им оказался молодой человек 2001 года рождения, имевший признаки опьянения. Освидетельствование подтвердило догадки полицейских. Водительских прав у мужчины не было.

В отношении нарушителя составлены административные протоколы. Решения суда он дожидается в камере для административно задержанных. Фото: скриншот видео ГИБДД Петрозаводска