Два автомобиля столкнулись на пустой дороге

Достаточно часто на автотрассах из-за невнимательности водителей происходят нелепые транспортные происшествия. Одно из таких зафиксировали камеры видеонаблюдения. На практически пустой дороге столкнулись два автомобиля.

Авария произошла на новой кольцевой дороге на набережной Варкауса.

После удара один автомобиль оказался на разделительной полосе, второй отбросило на соседнюю проезжую часть. О пострадавших не сообщается. Видео: vk.com/karelfornianews.