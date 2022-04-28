Житель Башкирии обокрал свою возлюбленную в Карелии

В полицию Лахденпохьи обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что у нее похитили золотые ювелирные изделия и деньги, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 33-летний сожитель заявительницы - уроженец Башкирии. Выяснилось, что в один из дней возлюбленные поругались. Мужчина решил отомстить своей женщине за все обиды, забрал ее украшения, кредитную карту, собрал вещи и уехал на малую родину. Позже он вернулся и сознался в краже.

Как оказалось, золото подозреваемый продал, а деньги - 90 тысяч рублей - обналичил и потратил.

Возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается. Фото: pixabay.com/qimono