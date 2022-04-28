Двоих петрозаводчан разыскивает полиция

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 объявлены в розыск двое жителей Петрозаводска. Правоохранители обращаются к горожанам с просьбой, если кому-либо известно о их местонахождении, сообщать данные по номеру телефона: 8 921 224 10 63. Конфиденциальность гарантируется.

Так, полицейские разыскивают Рыбкина Дмитрия Руслановича, 1994 года рождения, в отношении которого возбуждено уголовное дело 158 УК РФ «Кража». Он скрывается от дознания,

Сотрудники уголовного розыска также разыскивают Ильина Дмитрия Леонидовича, 1982 года рождения, который скрывается от следствия. На него в полиции возбуждено сразу три уголовных дела по статьям УК РФ 330, 167 и 119. Он обвиняется в самоуправстве, умышленном повреждении чужого имущества и в угрозе убийством. Фото: 10.мвд.рф.