В лицей №13 вновь пытаются найти директора

Объявлен конкурс на замещение должности директора в лицее №13 в Петрозаводске, сообщает администрация города.

Сообщается, что документы от соискателей принимаются с 8 июня до 7 июля 2020 года в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, д. 2, каб. 426.

Решение будет принято конкурсной комиссией 14 июля в 15 часов.

Напомним, лицеем №13 31 год руководила депутат, общественница Галина Васильева. Ее увольнение в 2017 году проходило с большим скандалом.

Затем школой руководила Татьяна Черкавская, которая написала заявление об уходе в январе 2020 года. В феврале был объявлен конкурс на замещение должности директора, до конца учебного года исполняющим обязанности директора была учитель математики Ольга Тулубаева. И вот объявлен новый конкурс.