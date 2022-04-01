В Лахденпохском районе депутата лишили полномочий

Управление по вопросам противодействия коррупции администрации главы Карелии при проверке достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе выявило коррупционное правонарушение. Как оказалось, недостоверные данные предоставлял народный избранник Лахденпохского муниципального района Михаил Баев, лишение полномочий которого поддержал местный райсовет. Сообщение об этом опубликовано на официальной странице ВК «Вести Приладожья».

Михаил Баев был избран депутатом Куркиекского сельского совета, который возглавил. Оттуда был делегирован в состав совета Лахденпохского муниципального района. Проверка управления по вопросам противодействия коррупции выявила в его декларации недостоверные данные – не точно были отражены суммы дохода от коммерческой деятельности. В 2019 году сумма была уменьшена на 170 тысяч рублей, а в 2020 – уже на 2,9 млн рублей.

Кроме того, депутат «забыл» задекларировать четыре авто, три объекта недвижимости, не предоставил документы на право собственности еще по 14 объектам, не рассказал об участии в трех коммерческих организациях. Запамятовал рассказать и о счетах в банках.

«Баев также забыл отразить налогооблагаемый доход в 2019 и 2020 году своей супруги - принадлежащее ей транспортное средство, не указал реквизиты документов на 20 объектов недвижимости, находящихся в ее собственности», - говорится в сообщении.

На основании этих данных был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата. На заседании Лахденпохского райсовета предложение было поддержано. Фото: vk.com/vprilad.