Житель Петрозаводска нашел чужую карту и стал преступником

В полицию Петрозаводска обратилась 55-летняя женщина. Горожанка рассказала, что с ее счета пропали 3000 рублей. Позже выяснилось, что потерпевшая потеряла банковскую карту, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 32-летний мужчина. Он рассказал, что нашел чужую карту и в течение двух дней расплачивался ей в магазинах, покупая алкоголь.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фото pixabay.com/stevepb