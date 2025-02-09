В Кремле отреагировали на информацию о разговоре Трампа и Путина

В Кремле отреагировали на информацию, появившуюся в издании New York Post, о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и главы России Владимира Путина.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не опроверг и не подтвердил эту информацию. Слова официального представителя Кремля приводит газета «Известия».

«По мере того, как администрация в Вашингтоне разворачивает свою работу, возникает много разных коммуникаций. И эти коммуникации ведутся по разным каналам», - сказал Песков.

«На фоне множественности этих коммуникаций я лично могу чего-то не знать, быть не в курсе чего-то. Поэтому в данном случае я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть», - произнес пресс-секретарь президента России. // фото unsplash.com