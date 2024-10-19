В Костомукше вынесли приговор за убийство

Костомукшский городской суд 18 октября вынес обвинительный приговор жителю Вологды, совершившему убийство. Об этом сообщает издание "64 параллель".

В ходе следствия были выяснены обстоятельства этого дела. В январе 2024 года 42-летний мужчина из Вологды в ходе ссоры нанес костомукшанину удар ножом в грудь. Оба находились в одном из домов на улице Интернациональной. Потерпевший скончался на месте.

С учетом позиции гособвинителя, обстоятельств преступления и личности виновного, суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск матери погибшего: в ее пользу с осужденного будет взыскана компенсация морального вреда в сумме 2 млн рублей. // Фото: "64 параллель".