Мишка из роз напугал сотрудников клиники в Петрозаводске

Оригинальный букет из роз в виде медведя напугал сотрудников и пациентов клиники в Петрозаводске. Неизвестный оставил его у входа и ушел, сообщает телеграм-канал Baza.

Подозрительный подарок обнаружили у входа в клинику на улице Советской. Мужчина в капюшоне принес медведя из роз и посадил его на крыльцо здания.

При этом он не оставил записки - для кого сюрприз. Сотрудники клиники издалека осмотрели медведя, и им показалось, что из него торчат провода.

В итоге сотрудники клиники вызвали полицию: красного медведя осмотрели взрывотехники и проводов не нашли. Игрушку забрали на экспертизу. // Фото: Baza.