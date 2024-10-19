19 октября 2024, 12:50
Мишка из роз напугал сотрудников клиники в Петрозаводске
Подозрительный подарок отправили на экспертизу
Оригинальный букет из роз в виде медведя напугал сотрудников и пациентов клиники в Петрозаводске. Неизвестный оставил его у входа и ушел, сообщает телеграм-канал Baza.
Подозрительный подарок обнаружили у входа в клинику на улице Советской. Мужчина в капюшоне принес медведя из роз и посадил его на крыльцо здания.
При этом он не оставил записки - для кого сюрприз. Сотрудники клиники издалека осмотрели медведя, и им показалось, что из него торчат провода.
В итоге сотрудники клиники вызвали полицию: красного медведя осмотрели взрывотехники и проводов не нашли. Игрушку забрали на экспертизу. // Фото: Baza.