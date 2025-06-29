В Костомукше пройдет традиционный «Металлургический забег»

12 июля в Костомукше состоится традиционный «Металлургический забег-2025». Его в четвертый раз организует компания «Северсталь», сообщает пресс-служба предприятия.

Для участников подготовят три дистанции:

– 2 километра (6+) – экскурсионный забег без учёта времени для всех желающих. Дети до 8 лет допускаются к участию только в сопровождении взрослых;

– 5 километров (16+) – забег для любителей с учетом времени;

– 10 километров (18+) – дистанция для опытных бегунов с учетом времени.

После забегов состоится церемония награждения и праздничная программа на стадионе «Школьный».

Приглашаются все желающие, однако есть условие. Для забегов на 5 и 10 километров необходимо предоставить медицинский допуск и полис страхования жизни. Также вас попросят заполнить расписку об ответственности за собственное здоровье.

Приём заявок на регистрацию завершится 9 июля. © «Петрозаводск говорит»