29 июня 2025, 09:18
Петрозаводчанин стал призёром Первенства России по лёгкой атлетике
Обновлен рекорд Карелии в беге на 400 метров с барьерами
Фото: пресс-служба Администрации Петрозаводска
Петрозаводчанин Арсений Киселев стал призёром Первенства России по лёгкой атлетике, сообщила пресс-служба Администрации Петрозаводска.
Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска Арсений Киселев завоевал серебро в беге на 400 метров с барьерами. Соревнования в эти дни проходят в Екатеринбурге.
Арсений выполнил норматив на присвоение звания «Мастер спорта России» и обновил рекорд Карелии на этой дистанции. В этом заслуга и его тренеров — Александры Кишкиной и Наталии Козловой. © «Петрозаводск говорит»