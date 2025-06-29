Петрозаводчанин стал призёром Первенства России по лёгкой атлетике

Петрозаводчанин Арсений Киселев стал призёром Первенства России по лёгкой атлетике, сообщила пресс-служба Администрации Петрозаводска.

Воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска Арсений Киселев завоевал серебро в беге на 400 метров с барьерами. Соревнования в эти дни проходят в Екатеринбурге.

Арсений выполнил норматив на присвоение звания «Мастер спорта России» и обновил рекорд Карелии на этой дистанции. В этом заслуга и его тренеров — Александры Кишкиной и Наталии Козловой. © «Петрозаводск говорит»