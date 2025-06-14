Движение будут ограничивать из-за проведения ралли в Карелии

Движение транспорта ограничат в Лахденпохском районе на время ралли «Белые ночи». Чемпионат России по автомобильному спорту будет проходить с 26 по 29 июня. Как именно изменится движение, рассказали в карельском минтрансе.

26 июня на участке автомобильной дороги Куркиеки – Алхо с 0 по 9 км запретят движение для всех видов транспорта с 10:00 часов до 14:00 часов и с 14:30 часов до 18.30 часов.

27 июня на участке автомобильной дороги «Подъезд к п. Кокконниэми» с 0 по 4 км будет запрещено движение с 16:30 часов до 20:00 часов.

28 июня на участке автомобильной дороги «Эстерло – подъезд к пункту пропуска «Сювяоро», км 22» с 0 по 13 км будет запрещено движение с 9:40 часов до 14:30 часов, а также на участке дороги «Элисенваара – Лумиваара – Лахденпохья» с 5 по 12 км с 10:15 до 13:30 и с 15:45 до 19:45 .

29 июня на участке автомобильной дороги «Хийтола – Алхо» с 3 по 10 км будет запрещено движение с 9:15 до 12:15 и с 12:40 до 15:30, а также на участке автомобильной дороги «Алхо – Кетроваара» с 3 по 14 км с 9:35 до 12:30 и с 12:55 до 15:50. Водителей просят учитывать информацию при планировании своих маршрутов. © «Петрозаводск говорит»