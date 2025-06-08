Петербуржец выиграл забег на выживание в Петрозаводске

В День республики в Петрозаводске завершился забег на выживание, сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».

Вечером 6 июня на старт марафона вышли 80 человек, а до финиша дотянули единицы.

Участники пробегали круг – дистанцию 6706 метров, отдыхали, а потом снова выходили на новый круг. Участники бежали, пока у них хватало сил.

В прошлом году бегун из Петербурга Алексей Белоусов продержался 59 часов и победил. В этом году победа также оказался в его ногах, точнее руках. Белоусов продержался 39 часов и оказался сильнейшим.

Конкуренцию в этом году петербуржцу составил петрозаводчанин Дмитрий Климов, но немного уступил и стал вторым. © «Петрозаводск говорит»