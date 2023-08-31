В Костомукше не хватает полицейских

Патрульно-постовая служба карельского города Костомукша укомплектована менее чем на 70 процентов. Об этом сегодня рассказали на заседании совета Костомукшского городского округа.

Рост числа преступлений, совершенных в Костомукше за первое полугодие 2023 года, зафиксирован по всем видам правонарушений. Большую проблему представляет количество «точек», торгующих алкогольной продукцией, отмечают депутаты северного города.

Увеличивается количество преступлений, совершенных детьми и подростками. Впервые в Костомукше заведено дело на подростка, распространявшего наркотики.

Сотрудников ППС катастрофически не хватает, подтвердил на заседании совета начальник ОМВД РФ по Костомукше Сергей Морозов. Молодежь не идет работать в полицию, и главная причина – маленькая зарплата. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson