По распоряжению мэрии в Петрозаводске демонтируют детские площадки

Текст и фото: Антонина Кябелева

Тревожный звонок от жителей домов по улице Рождественского в Петрозаводске поступил в редакцию вечером 29 августа. Граждане сообщили, что демонтируют детскую и спортивную площадку, расположенную рядом с домом № 2 по улице Рождественского. Петрозаводчане находятся в полном недоумении. Они не понимают, что происходит, так как спортивная площадка с детским городком находится в хорошем состоянии и пользуется популярностью среди жителей микрорайона.

Мы попытались выяснить, кому, а главное, зачем пришло в голову уничтожать комфортные оазисы городского пространства.

30 августа журналист нашего издания побывал на месте происшествия. На площадке работала бригада МКУ «Служба заказчика». То, что рассказали сотрудники муниципального учреждения, меня обескуражило. По их словам, конструкции на детских площадках они демонтируют по всему городу, что вызывает нескрываемую агрессию у петрозаводчан. Рабочие признались, что тоже не понимают, зачем уничтожать нормальные площадки для детей. Но ничего с этим поделать не могут, так как обязаны выполнить заявки, поступающие из петрозаводской мэрии.

Андрей Петров, чьи окна выходят прямо на спортивную площадку на улице Рождественского, рассказал, что благоустройством занимался застройщик — ООО «Компания «Офис-Стайл». Строительная компания строила здесь дома, а заодно на собственные средства в 2013 году обустроила площадку с детским городком и полем для игры в волейбол.

По ценам десятилетней давности создание площадки для отдыха детей и взрослых обошлась в 213 тысяч рублей.

Помимо волейбольной площадки, были установлены гимнастические турники и кольца для детей разных возрастов, скамейки, небольшой детский городок. Площадка, по словам Петрова, пользуется популярностью у жителей микрорайона, так как до ближайшей зоны отдыха, расположенной в районе ТЦ «Лотос Плаза», 800 метров.

Когда я днем 30 августа подъехала на улицу Рождественского, то сразу увидела «Газель» с тентом с надписью МКУ «Служба заказчика». Бригада продолжала работать над ликвидацией детской площадки.

Саму площадку с дороги было практически не видно. Она уютно расположилась между жилым домом и берегом реки Неглинка. Площадка с трех сторон была окружена кустами и деревьями. Когда я подошла, рабочие «допиливали» железную конструкцию, беспомощно лежащую на земле. Из «живых» элементов осталась детская «лазалка», сиротливо возвышающаяся над опустевшим пространством. Но и этот конструктивный элемент доживал последние часы. Как объяснили рабочие, на площадке останется только волейбольная сетка и скамейка.

Мужчины рассказали, что «распил» игровых конструкций на улице Рождественского — не первый и далеко не единственный случай демонтажа детских площадок в Петрозаводске. В последнее время бригада «Службы заказчика» только этим и занимается. Рабочие рассказали, что демонтируют зимние горки по всему городу, убирают как металлические, так и деревянные конструкции. В общем, делают все, что требует городская мэрия.

«На Кукковке были, срезали, там с автоматом на нас. Мужчина говорит, что стрелять будет. А мы-то что? Мы — рабочие. А мужчина говорит, я сейчас автомат вынесу. Уезжайте, говорит»,

- рассказал Алексей Степанович.

По его словам, при демонтаже детской площадке на Александра Невского пожилая женщина его даже пнула.

“Где-то на Невского пилили, бабушка там ногой пинала меня. Нам вся агрессия достается”,

- заметил Алексей Степанович.

По мнению рабочих, площадка на Рождественского была в хорошем состоянии, только на детской горке было небольшое повреждение. Зачем было ее уничтожать, сотрудники муниципального учреждения так и не поняли.

«Мы вчера приехали, посмотрели, вроде нормально все. Нам самим это не надо, в «Газель» вот это все запихивать»,

- перебивая друг друга, говорили рабочие.

Но не подчиниться они не могут, так как поступила заявка из петрозаводской администрации на демонтаж детского игрового оборудования.

По версии Андрея - другого сотрудника муниципального учреждения, существует предписание городской прокуратуры, связанное с неудовлетворительным состоянием игровым площадок:

“Прокуратура проехала по всем старым детским площадкам и обозначила те площадки, которые нужно срезать, снести. И дали указание администрации”.

Он рассказал, что те площадки, которые прокуратура признала травмоопасными, решено полностью демонтировать.

Обычно, рассказали мужчины, приходится разбирать старое оборудование с явными дефектами. Например, на Древлянке на днях убрали детскую горку, в боковой части которой образовалось отверстие. По словам сотрудников «Службы заказчика», они хотели заделать дыру, но в администрации распорядились снести горку. “Гораздо проще отремонтировать, чем сносить”, - посетовали рабочие.

По словам сотрудников муниципального учреждения, на площадке на улице Рождественского претензии могли возникнуть только к состоянию детской горки. Андрей Петров заметил, что ее можно было бы отремонтировать, а не уничтожать весь игровой комплекс.

«Площадка была поставлена десять лет назад. Она не выглядит старой и поломанной. На металле даже коррозии нет. По вечерам здесь люди играют в волейбол. С утра до вечера дети, мамы с колясками, бабушки»,

- наблюдая за разрушением того, что так радовало жителей соседних домов, с горечью сказал он.

Мне удалось связаться с пресс-службой петрозаводской прокуратуры. Там подтвердили, что 24 августа 2023 года в петрозаводскую администрацию было направлено предписание, связанное с состоянием восьми детских площадок. Однако в предписании вообще не было речи об их демонтаже! Где-то не хватало ограждения, на другой площадке необходимо было убрать вмятину на игровом поле. Другими словами, замечания были, но их можно было устранить, не прибегая к радикальным мерам. Площадка по улице Рождественского в предписании не упоминалась.

В петрозаводской администрации решение о демонтаже площадки по улице Рождественского объяснили так:

“Детская площадка у дома № 2 по улице Рождественского находится на городской территории. В связи с тем, что ее состояние было аварийным и не отвечало требованием безопасности, было принято решение о ее демонтаже. Ремонт площадки был нецелесообразен. Работы проводит мобильная бригада «Службы заказчика». В то же время администрация Петрозаводска призывает управляющие компании и ТСЖ регулярно контролировать состояние детских площадок на своих дворовых территориях. Если они не отвечают требованиям безопасности, их необходимо либо привести в соответствие, либо демонтировать.”

Что конкретно не устроило сотрудников администрации при осмотре детской площадки на улице Рождественского, мне выяснить не удалось. В мэрии настаивают, что есть акты осмотра площадок, сотрудники, которые их инспектировали, имеют соответствующее “корочки”, игровое оборудование проверялось на предмет соответствия действующим ГОСТам и европейским стандартам.

Улица Рождественского

Как выяснилось, в 2023 году сотрудники администрации провели инвентаризацию детских игровых площадок в Петрозаводске. Был сформирован список детских площадок, которые в августе-сентябре 2023 года мэрия решила демонтировать. Этот список опубликован на сайте петрозаводской администрации. В него вошли 25 площадок для детей, которые подлежат уничтожению. Эти игровые комплексы расположены по всему городу: в районе Октябрьского и Первомайского проспектов, на Кукковке, Голиковке, Зареке. В списке фигурирует и улица Рождественского, 2.

На закономерный вопрос, что собирается городская администрация установить на месте демонтированных детских площадок, мне туманно ответили, мол, есть общественные инициативы, есть проект “Комфортная городская среда”, дескать, пусть граждане проявляют инициативу.

Но позвольте. В районе улицы Рождественского люди уже проявили инициативу и полностью за нее заплатили. Фактически на деньги горожан компания-застройщик оборудовала площадку для отдыха. И что? Пришли чиновники петрозаводской мэрии, вооруженные “европейскими стандартами”, и решили уничтожить то, что было создана без их участия.

Площадка на улице Рождественского не была муниципальной. Как мне объяснили в администрации, если на таких площадках выявляются какие-то проблемы, связанные с состоянием игрового оборудования, то сначала информация доводится либо до ТСЖ, либо до управляющей компании. Если проблема не устраняется, так сказать, добровольно, то только тогда решается вопрос о дальнейшей судьбе оборудования, которое, по мнению чиновников, может быть небезопасным для детей.

Старший по дому № 2 на улице Рождественского Евгений Гейман сказал, что ничего не слышал о каких-то претензиях к игровому оборудованию. В управляющей компании “Отич-Строй+” подтвердили, что из петрозаводской администрации к ним не поступало никакой информации о том, что есть проблемы с детской площадкой.

Судьбу площадки на улице Рождественского должны повторить 24 детских игровых комплекса, расположенные в Петрозаводске. Безусловно, безопасность детей - это приоритет, о котором нельзя ни на секунду забывать. Но любую самую разумную идею можно довести до абсурда. Какую общественную инициативу хотят получить в петрозаводской администрации, фактически уничтожая игровые комплексы по всему городу? Никто не спорит, что какие-то отдельные конструкции требуют ремонта, а, возможно, и демонтажа. Но сносить все подряд, так сказать, без суда и следствия - это уже слишком. Недаром так остро реагируют люди, наблюдая за уничтожением детских комплексов. С другой стороны, не будет детских площадок, чиновником спокойнее. Ведь их отсутствие - это стопроцентная гарантия того, что ребенок точно не упадет с карусели, и на него не свалятся футбольные ворота.