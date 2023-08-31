Престижную вакансию открыли в Петрозаводске

Квалификационная коллегия судей Карелии объявила об открытии вакансии. Доступна должность судьи Петрозаводского городского суда, говорится в сообщении на сайте учреждения.

Кандидаты на указанную должность могут приносить документы с понедельника по четверг с 8.30 до 16.45, в пятницу с 8.30 до 16.30 по адресу: 185910, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 33, Управление Судебного департамента в РК, шестой этаж, кабинет 7, аппарат Квалификационной коллегии судей РК.

Заявления от претендентов принимаются до 30 сентября. Справки по телефону: (8142) 790-287. // Фото: unsplash.com / Marten Bjork