В Костомукше главного врача привлекли к уголовной ответственности

В Костомукше раскрыли, что с марта по декабрь 2023 года исполняющая обязанности главного врача межрайонной больницы предоставляла недостовернные данные, чтобы получить финансовую выгоду. Также следователи нашли необоснованные денежные переводы на счет больницы, об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по РК.

Преступница вносила фиктивные сведения в информационную систему здравоохранения о прохождении медицинской реабилитации пациентами, которым по факту не оказали эти услуги. Также женщина предоставляла недостоверные данные в главное управление территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Карелия, чтобы получить повышенную премию. Следователи выявили денежные средства на общую сумму 1,2 миллион рублей, которые необосновано поступали на счет больницы.

Теперь медработника привлекут к уголовной ответственности по двум статьям. Первая - ч. 1 ст. 285 УК РФ, злоупотребление должностными полномочиями, а вторая - ч. 1 ст. 292 УК РФ, служебный подлог.